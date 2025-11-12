Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 32 очка в 17 играх – опережает Селебрини и Лео Карлссона на 6 баллов
Нэтан Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.
Форвард «Колорадо» Нэтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом» (4:1) и был признан второй звездой.
30-летний канадец первым в текущем сезоне лиги достиг отметки 30 очков. В 17 играх на его счету 32 (14+18) балла.
Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги до 6 баллов.
Второе место делят форварды Лео Карлссон («Дакс», 26 очков в 16 играх, 11+15, сегодня забросил шайбу в матче с «Эвеланш») и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 26 в 17, 10+16, сегодня сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой»).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости