Маккиннон набрал 0+3 в матче с «Анахаймом» и увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ. У него 32 очка в 17 играх – опережает Селебрини и Лео Карлссона на 6 баллов

Нэтан Маккиннон увеличил отрыв в гонке бомбардиров НХЛ.

Форвард «Колорадо » Нэтан Маккиннон сделал ассистентский хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (4:1) и был признан второй звездой.

30-летний канадец первым в текущем сезоне лиги достиг отметки 30 очков. В 17 играх на его счету 32 (14+18) балла.

Он увеличил отрыв в гонке бомбардиров лиги до 6 баллов.

Второе место делят форварды Лео Карлссон («Дакс», 26 очков в 16 играх, 11+15, сегодня забросил шайбу в матче с «Эвеланш») и Макклин Селебрини («Сан-Хосе», 26 в 17, 10+16, сегодня сделал 2 ассиста в матче с «Миннесотой»).