  Столарц был заменен в матче с «Бостоном» из-за травмы. Вратарь «Торонто» пропустил 3 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде, у него 88,4% сэйвов в сезоне
Столарц был заменен в матче с «Бостоном» из-за травмы. Вратарь «Торонто» пропустил 3 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде, у него 88,4% сэйвов в сезоне

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц был заменен в матче с «Бостоном» из-за травмы.

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц был заменен из-за травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном» (3:5). 

31-летний американец пропустил 3 шайбы после 11 бросков в первом периоде. Со второго периода в воротах «Лифс» играл Деннис Хильдеби (в итоге отразил 19 из 21 броска). 

Канадский клуб объявил, что замена Столарца вызвана травмой верхней части тела. 

В 13 играх в текущем сезоне у Энтони 6 побед при 88,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,51 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Daily Faceoff
