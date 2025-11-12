Столарц был заменен в матче с «Бостоном» из-за травмы. Вратарь «Торонто» пропустил 3 шайбы после 11 бросков в 1-м периоде, у него 88,4% сэйвов в сезоне

Вратарь «Торонто» Энтони Столарц был заменен в матче с «Бостоном» из-за травмы.

Вратарь «Торонто » Энтони Столарц был заменен из-за травмы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостоном » (3:5).

31-летний американец пропустил 3 шайбы после 11 бросков в первом периоде. Со второго периода в воротах «Лифс» играл Деннис Хильдеби (в итоге отразил 19 из 21 броска).

Канадский клуб объявил, что замена Столарца вызвана травмой верхней части тела.

В 13 играх в текущем сезоне у Энтони 6 побед при 88,4% сэйвов и коэффициенте надежности 3,51