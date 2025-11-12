Ландескуг забил «Анахайму» – 1-й гол в регулярках НХЛ с марта 2022 года. Капитан «Колорадо» прервал 16-матчевую безголевую серию со старта этого сезона

Габриэль Ландескуг забил «Анахайму» – 1-й гол в регулярках НХЛ с марта 2022 года.

Капитан «Колорадо » Габриэль Ландескуг забросил шайбу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом » (4:1).

Гол стал для 32-летнего шведа первым в текущем сезоне (1+4 в 17 играх). Он прервал 16-матчевую безголевую серию со старта чемпионата.

В целом в рамках регулярных чемпионатов лиги это его первый гол с марта 2022 года. После победы «Эвеланш» в Кубке Стэнли-2022 Ландескуг пропустил 3 полных регулярки из-за травмы колена.

Он вернулся на лед в прошлом розыгрыше плей-офф.