Карбери после 3:4 с «Баффало»: «Вашингтон» ищет свою игру, ребята только начинают входить в ритм. Нам далеко до нужного уровня, но мы идем к этому»

Спенсер Карбери: «Вашингтон» пока ищет свою игру, матч с «Баффало» – шаг вперед.

Главный тренер «Вашингтона » высказался после поражения от «Баффало » (3:4 Б) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ . Это 4-е подряд поражение «Кэпиталс», далее клуб примет «Сент-Луис» в ночь на 6 ноября.

«Думаю, мы все еще ищем себя. Я понимаю, что наш баланс побед и поражений в начале сезона выглядел неплохо, но я не обманываюсь цифрами. Мы все еще ищем свою игру, свое лицо. Некоторые ребята только начинают входить в ритм сезона.

Не секрет, что у нас немало игроков, которые сейчас переживают непростой отрезок, но они стараются пробиться через это. Именно это я вынес из сегодняшнего матча.

Мы пытаемся втянуться в сезон, разогнать игроков, чтобы они чувствовали уверенность, набирали форму, начинали реализовывать моменты и возвращали веру в себя. Пока мы идем к этому, нужно уметь выцарапывать очки, шаг за шагом двигаться в правильном направлении.

Думаю, сегодня был один из таких шагов. Нам еще далеко до нужного уровня – и как команде, и каждому игроку по отдельности, это очевидно. Но все же, я вижу позитив. Сегодня был хороший шаг вперед», – сказал Спенсер Карбери .