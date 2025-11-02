Карбери после 3:4 с «Баффало»: «Вашингтон» ищет свою игру, ребята только начинают входить в ритм. Нам далеко до нужного уровня, но мы идем к этому»
Главный тренер «Вашингтона» высказался после поражения от «Баффало» (3:4 Б) в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ. Это 4-е подряд поражение «Кэпиталс», далее клуб примет «Сент-Луис» в ночь на 6 ноября.
«Думаю, мы все еще ищем себя. Я понимаю, что наш баланс побед и поражений в начале сезона выглядел неплохо, но я не обманываюсь цифрами. Мы все еще ищем свою игру, свое лицо. Некоторые ребята только начинают входить в ритм сезона.
Не секрет, что у нас немало игроков, которые сейчас переживают непростой отрезок, но они стараются пробиться через это. Именно это я вынес из сегодняшнего матча.
Мы пытаемся втянуться в сезон, разогнать игроков, чтобы они чувствовали уверенность, набирали форму, начинали реализовывать моменты и возвращали веру в себя. Пока мы идем к этому, нужно уметь выцарапывать очки, шаг за шагом двигаться в правильном направлении.
Думаю, сегодня был один из таких шагов. Нам еще далеко до нужного уровня – и как команде, и каждому игроку по отдельности, это очевидно. Но все же, я вижу позитив. Сегодня был хороший шаг вперед», – сказал Спенсер Карбери.