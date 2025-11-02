Мэттьюс первым в истории «Торонто» забросил 300 шайб в равных составах за карьеру в регулярках НХЛ

Остон Мэттьюс забросил 300 шайб в равных составах в НХЛ.

Капитан «Торонто » Остон Мэттьюс забил 300 голов в равных составах в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Юбилейной для него стала шайба в игре с «Филадельфией» (5:2).

28-летний форвард является единственным хоккеистом в истории «Мэйпл Лифс» с таким достижением. Ему понадобилась 641 игра, чтобы добраться до этой отметки.

Всего на счету Мэттьюса 736 (407+329) очков за карьеру в регулярках НХЛ. В текущем чемпионате у него 9 (6+3) результативных действий в 12 матчах.

Мэттьюс с доходом 20,2 млн долларов – самый высокооплачиваемый игрок сезона НХЛ. Маккиннон – 2-й, Драйзайтль – 3-й, Шестеркин – 6-й, Овечкин – в топ-4 по доходам вне льда (Forbes)