У «Сиэтла» 13 бросков в створ в матче с «Рейнджерс» – антирекорд клуба.

«Сиэтл » уступил «Рейнджерс » (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ . Игроки «Кракена» суммарно нанесли 13 бросков в створ ворот, что стало антирекордом клуба, выступающего в лиге с сезона-2021/22. Ранее худшим результатом команды были 17 бросков в створ за игру (7 случаев).