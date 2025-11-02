У «Сиэтла» 13 бросков в створ в матче с «Рейнджерс» – антирекорд клуба
«Сиэтл» уступил «Рейнджерс» (2:3 ОТ) в регулярном чемпионате НХЛ.
Игроки «Кракена» суммарно нанесли 13 бросков в створ ворот, что стало антирекордом клуба, выступающего в лиге с сезона-2021/22.
Ранее худшим результатом команды были 17 бросков в створ за игру (7 случаев).
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Stat Muse
