Панин о штрафе Зоркину за потерю фитнес-браслета: «Телефон Дыняка – это одно, браслет – совсем другое. КХЛ нужно четко определиться, что является посторонним предметом»

Григорий Панин высказался о штрафе Никите Зоркину за потерю фитнес-браслета.

19 сентября «Салават» проиграл «Ак Барсу » (1:3) в выездном матче Fonbet Чемпионата КХЛ.

Во 2-м периоде защитник уфимцев Никита Зоркин выронил фитнес-браслет на лед. Судья вернул гаджет на скамейку «Салавата». По итогам эпизода Зоркин получил 2 минуты штрафа за «незаконное и опасное снаряжение».

– Много споров вызвал эпизод с браслетом защитника Зоркина, за который команда получила малый штраф. Что думаете?

– Для меня это вообще уникальное событие. Наверное, лед в Казани какой-то заколдованный – год назад на нем уже нашумела история с телефоном Дыняка .

При этом тут разные случаи. Телефон – это одно, браслет – совсем другое.

Тут КХЛ, как мне кажется, нужно четко определиться, что является посторонним предметом, а что – нет. Многие ребята, например, не снимают на игры нательные крестики, тут, сами понимаете, очень тонкий вопрос.

– Вы находились в момент попадания шайбы в Зоркина на льду, извлекли какой-то урок?

– Знаете, раньше я мог взять на некоторые игры часы – измерял пульс, калории, следил за своим индивидуальным состоянием. Теперь все строго – ничего лишнего, – сказал капитан «Салавата».

Игрок «Салавата» потерял на льду фитнес-браслет. Его за это удалили!