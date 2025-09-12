Зарплата Вербы в «Сочи» – 8 млн рублей. Он может получить бонус в 7 млн, если наберет 15 очков в регулярке («СЭ»)
Марк Верба может заработать 15 млн рублей в «Сочи».
Нападающий подписал контракт с клубом до конца нынешнего сезона.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», зарплата игрока составит 8 млн рублей в год. Также он может получить бонус в 7 млн, если наберет 15 очков в регулярном чемпионате.
В сезоне-2024/25 Марк Верба принял участие в 24 играх регулярного чемпионата и плей-офф в составе «Авангарда», набрав 5 (1+4) очков.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
