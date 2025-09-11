Савельев о поражениях СКА: «Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Много передач, не хватает движения на ворота, бросков из опасных зон»
Сергей Савельев оценил два поражения СКА на старте сезона КХЛ.
«Команда стилистически напоминает «Торпедо» прошлого года. Мы видим попытки большого количества передач, в том числе и на коротком участке поля. Не хватает СКА движения на ворота, бросков из опасных зон и большей работы, чтобы выигрывать позицию на чужом пятаке.
Есть проблема при игре в обороне на возврате — были пропущены голы и против «Шанхай Дрэгонс», и против «Торпедо», которые являются концептуальными ошибками, которых у клуба уровня СКА быть не должно.
Это два основных момента, над которыми тренерский штаб должен активно работать. Рано давать сейчас негативные оценки, потому что два поражения из 68 матчей — это мало», — сказал хоккейный эксперт.
