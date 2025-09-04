Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»

Рокко Грималди заявил, что перешел в СКА из-за Игоря Ларионова.

– Когда вы получили предложение от клуба, знали, что тренером СКА является Игорь Ларионов?

– Не уверен, что знал сразу, но довольно быстро кто-то мне об этом сказал.

И, честно говоря, это стало одной из главных причин, по которой я вообще начал рассматривать этот вариант.

Просто потому что я знаю, какой у него хоккейный интеллект, понимаю, в каком стиле он играл, и мне это было интересно. Кажется, я впервые поговорил с клубом в пятницу, а на следующий день уже разговаривал с ним.

Все, что он рассказывал о том, как хочет, чтобы мы играли, показалось мне очень любопытным. Я никогда бы не подумал, что поеду сюда, особенно сейчас, когда моя жена беременна.

Но то, как о хоккее говорили руководители СКА и Игорь, заставило меня хотя бы открыть себя для этой возможности.

Так что да, думаю, именно Игорь стал большой причиной, возможно, даже главной причиной, по которой я приехал. Я хочу учиться у такого человека.

– Сколько у вас было предложений от клубов КХЛ?

– В этом году или вообще?

– В этом году. Хотя, кажется, в прошлом году тоже были варианты.

– Думаю, предложения поступали последние лет пять. Это были неофициальные предложения, скорее желание поговорить.

Но я говорил, что не собираюсь уезжать, и не хотел тратить время ни свое, ни чужое. В этом году, если не ошибаюсь, было еще четыре команды, которые проявляли серьезный интерес и хотели вести переговоры.

Но, как я уже сказал, решающим фактором стало то, кто возглавляет команду. Прозвище «Профессор» просто так не дают.

А тот факт, что его уважают не только здесь, но и в Северной Америке, и во всем мире, говорит о многом – и о том, каким игроком он был, и каким человеком является.

Мне тридцать два, но учиться есть чему. Я хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее, – сказал нападающий СКА Рокко Грималди.