  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»
2

Гримлади о СКА: «Ларионов – одна из главных причин, по которой я начал рассматривать этот вариант. Хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее»

Рокко Грималди заявил, что перешел в СКА из-за Игоря Ларионова.

– Когда вы получили предложение от клуба, знали, что тренером СКА является Игорь Ларионов?

– Не уверен, что знал сразу, но довольно быстро кто-то мне об этом сказал.

И, честно говоря, это стало одной из главных причин, по которой я вообще начал рассматривать этот вариант.

Просто потому что я знаю, какой у него хоккейный интеллект, понимаю, в каком стиле он играл, и мне это было интересно. Кажется, я впервые поговорил с клубом в пятницу, а на следующий день уже разговаривал с ним.

Все, что он рассказывал о том, как хочет, чтобы мы играли, показалось мне очень любопытным. Я никогда бы не подумал, что поеду сюда, особенно сейчас, когда моя жена беременна.

Но то, как о хоккее говорили руководители СКА и Игорь, заставило меня хотя бы открыть себя для этой возможности.

Так что да, думаю, именно Игорь стал большой причиной, возможно, даже главной причиной, по которой я приехал. Я хочу учиться у такого человека.

– Сколько у вас было предложений от клубов КХЛ?

– В этом году или вообще?

– В этом году. Хотя, кажется, в прошлом году тоже были варианты.

– Думаю, предложения поступали последние лет пять. Это были неофициальные предложения, скорее желание поговорить.

Но я говорил, что не собираюсь уезжать, и не хотел тратить время ни свое, ни чужое. В этом году, если не ошибаюсь, было еще четыре команды, которые проявляли серьезный интерес и хотели вести переговоры.

Но, как я уже сказал, решающим фактором стало то, кто возглавляет команду. Прозвище «Профессор» просто так не дают.

А тот факт, что его уважают не только здесь, но и в Северной Америке, и во всем мире, говорит о многом – и о том, каким игроком он был, и каким человеком является.

Мне тридцать два, но учиться есть чему. Я хочу учиться у одного из лучших умов в хоккее, – сказал нападающий СКА Рокко Грималди.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoРокко Грималди
logoСКА
logoИгорь Ларионов
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Фастовский о СКА: «Ротенберг создал вертикаль и выстроил ее работу, никто из скептиков с этим не сможет поспорить. Владельцы клуба поставили на Ларионова, тренеров такого уровня не так много»
232 минуты назад
Пакетт получил спортивное гражданство РФ. Канадский форвард «Динамо» сможет выступать за сборную России
247 минут назад
Грималди о СКА: «В Америке у клуба есть репутация, его очень уважают. Я общался с 4-5 игроками, никто из них не был в СКА. И все говорили: «Это лучшая команда»
3сегодня, 05:15
Рябыкин о Кубке Открытия: «Ценный трофей, но не Кубок Гагарина. Для «Локомотива» главная задача – правильно войти в долгий сезон. Команда работает четко, качественно»
2сегодня, 04:55
Сезон КХЛ стартует! «Локомотив» и «Трактор» сыграют в матче за Кубок Открытия
16сегодня, 04:30
Гендиректор «Авангарда» о черной форме: «Как будто вернулись немножко в прошлое. Выглядит очень брутально и свежо, хотя вроде и шаг назад»
4сегодня, 03:55Фото
Ротенберг о дебюте «Красной Машины Юниор» в МХЛ: «Все только начинается. Вместе победим! Красная Машина – это великие победы сборной СССР, золото ОИ-2018»
19сегодня, 03:40
Макдэвид хочет больше забивать: «Хочу доказать, что 50-60 голов за сезон – не единичный случай. Возможно, в последние пару лет я слишком увлекался передачами»
5сегодня, 03:22
Андронов о возможном возвращении в ЦСКА: «Поживем – увидим, не могу сказать. Были мысли, что все-таки буду играть за «Салават», но затем все произошло очень быстро и стихийно»
4вчера, 21:26
«Витязь» погасил долги по зарплате перед игроками за сезон-2024/25 («СЭ»)
3вчера, 21:13
Ко всем новостям
Последние новости
Локтионов об игре СКА при Ларионове: «Система такая же, как в «Спартаке». Короткие передачи, открываться друг под друга, держать шайбу. Все в порядке у нас»
122 минуты назад
Губернатор Новосибирской области дал напутствие «Сибири»: «Выход в плей-офф – обязательное условие. Дальше – забраться максимально высоко»
сегодня, 04:45
Паутов перешел в «Рязань-ВДВ». У защитника 312 матчей в КХЛ с учетом плей-офф
сегодня, 03:10
Сканделла завершил карьеру. 35-летний экс-защитник «Миннесоты» и «Сент-Луиса» провел 14 сезонов в НХЛ
вчера, 21:55
Кирилл Фастовский: «Ткачеву было бы тяжело работать с Ги Буше, его требования для форварда не совсем приемлемы. Для «Металлурга» Владимир – идеально подходящий под стиль Разина игрок»
вчера, 21:39
Акмальдинов о переходе в «Амур»: «Это отличный шанс проявить себя на уровне КХЛ. Видно, что коллектив сплоченный, атмосфера в раздевалке хорошая»
вчера, 20:58
Генменеджер «Авангарда» о слухах про Гурьянова: «Он хоккеист высокого уровня. Думаю, он входит в сферу интересов многих клубов»
1вчера, 20:29
Кирилл Фастовский: «Хартли – большой специалист, его приход – положительный момент для КХЛ. И вообще для лиги четыре канадских тренера высокого уровня – это имиджевый плюс»
2вчера, 20:14
Александр Черных: «Сочи» хотел взять Щетилина из «Трактора», но не смог из-за «правила трех». Не понимаю, зачем оно нужно. Из-за него игрокам сложно найти команды»
вчера, 19:59
Рябыкин об обмене Акмальдинова: «Глупо было бы держать парня, не давая ему шансов выступать в КХЛ. Мы пошли на это, чтобы он рос»
вчера, 19:48