Алекс Коттон: «Российский хоккей очень похож на североамериканский. После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю. Был приятно удивлен»

Алекс Коттон высказался об адаптации к жизни в России.

– Алекс, уже удалось адаптироваться к жизни в России?

– Честно говоря, да! Я уже четыре года живу за границей, вдали от дома, и вот опять в новой стране. Очень радушно встретили и приняли ребята, очень приветливый персонал – так что привык довольно быстро.

– Были моменты, которые удивили после переезда?

– Если говорить о хоккее, наверное, что меня по-настоящему удивило – так это то, что российский хоккей очень похож на североамериканский.

После Европы мне снова пришлось привыкать к этому стилю игры. Думаю, это единственное, чего я точно не ожидал и был приятно удивлен.

– Как отреагировала семья на переезд в Россию?

– Они поддерживают меня в каждом решении. Конечно, они немного переживали, когда я сказал, что хочу перейти в «Ладу» но сделали все, чтобы поддержать. Спасибо им за это, – сказал канадский защитник «Лады» Алекс Коттон.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Лады»
logoЛада
logoКХЛ
Алекс Коттон
