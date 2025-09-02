Кручинин об уходе из «Северстали»: «Вопрос руководству клуба – истек срок договора, я начал переговоры с другими командами. «Торпедо» было в приоритете»

Алексей Кручинин прокомментировал уход из «Северстали».

В прошлом сезоне форвард провел 53 матча в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+14) очка. В плей-офф на его счету 1+3 за 5 игр при полезности «минус 2».

– Вам в «Северстали» объяснили, почему не был предложен новый контракт?

– Наверное, об этом нужно говорить с «Северсталью». У нас с Андреем Леонидовичем [Козыревым] был разговор в конце сезона, мы поблагодарили друг друга. Мы остались в хороших отношениях. Надеюсь, я был полезен команде.

В прошлом сезоне я узнал много нового для себя. Это вопрос надо задавать руководству клуба, а не мне. Я же не знаю, что и как там было. Закончился сезон, истек срок трудового договора, и я начал вести переговоры с другими командами.

– Много ли было претендентов на вас?

– Было несколько команд, с которыми я вел переговоры. Но «Торпедо» для меня было приоритетным вариантом, – сказал нападающий «Торпедо » Алексей Кручинин .

«Ак Барс» обменял Журавлева в «Торпедо» на денежную компенсацию