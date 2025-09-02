Ружичка об уходе Чайковски из «Спартака»: «Я расстроен, он часть моей семьи. Приятно, когда кто-то из близких играет с тобой в одной команде»
Адам Ружичка расстроился из-за ухода Михала Чайковски из «Спартака».
Словацкий защитник выступал за красно-белых в последних двух сезонах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он женат на родной сестре Ружички, недавно подписавшего новый контракт с клубом.
Ранее «Спартак» сначала поместил 33-летнего Чайковски в список отказов, а затем расторг контракт.
«Конечно же, я расстроен, что Михал покинул «Спартак». Он часть моей семьи. Разумеется, приятно, когда кто-то из близких играет с тобой в одной команде. Когда случается что-то подобное, это грустно.
Ясно, что теперь я не могу обсуждать с ним то, что происходит в «Спартаке». Я желаю Михалу всего наилучшего.
Надеюсь, он как можно скорее найдет себе клуб, чтобы мы снова смогли выйти на один лед и сыграть, но уже как игроки разных команд», – сказал форвард «Спартака».
