Ружичка об уходе Чайковски из «Спартака»: «Я расстроен, он часть моей семьи. Приятно, когда кто-то из близких играет с тобой в одной команде»

Адам Ружичка расстроился из-за ухода Михала Чайковски из «Спартака».

Словацкий защитник выступал за красно-белых в последних двух сезонах Фонбет Чемпионата КХЛ. Он женат на родной сестре Ружички , недавно подписавшего новый контракт с клубом.

Ранее «Спартак» сначала поместил 33-летнего Чайковски в список отказов, а затем расторг контракт.

«Конечно же, я расстроен, что Михал покинул «Спартак». Он часть моей семьи. Разумеется, приятно, когда кто-то из близких играет с тобой в одной команде. Когда случается что-то подобное, это грустно.

Ясно, что теперь я не могу обсуждать с ним то, что происходит в «Спартаке». Я желаю Михалу всего наилучшего.

Надеюсь, он как можно скорее найдет себе клуб, чтобы мы снова смогли выйти на один лед и сыграть, но уже как игроки разных команд», – сказал форвард «Спартака ».