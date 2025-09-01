Атанасов о новой арене «Торпедо»: «Ждем не дождемся уже заезда. Всей командой ездили туда на экскурсию – в целом восторг, всем все очень нравится»

Василий Атанасов поделился впечатлениями от новой арены «Торпедо».

– Много ли в Нижнем Новгороде обсуждают новую арену? Чувствуется какой-то ажиотаж, интерес к этому событию?

– Конечно, ощущается, мы ждем не дождемся уже заезда на новую арену. Хотим порадовать как можно больше людей своей игрой в хоккей и результатом.

Мы всей командой ездили на новую арену в конце того сезона, нам проводили экскурсию.

В начале этого сезона, когда нас собирали, сразу же поехали туда, тоже на экскурсию. Посмотрели нашу раздевалку, арену. В целом все в восторге, всем все очень нравится, - сказал нападающий нижегородского клуба.

