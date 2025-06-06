Депутат Журова о Ларионове: «В СКА столкнется с большими ожиданиями после неудачного сезона. Он большой профессионал, принесет клубу пользу»

Светлана Журова пожелала удачи Игорю Ларионову на посту тренера СКА.

В прошедшем сезоне петербургский клуб под руководством Романа Ротенберга вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, уступив московскому «Динамо» (2-4 в серии).

«Ларионов – большой профессионал, он прошел серьезный путь в хоккее. Игорь сделал себя сам, мне импонируют такие люди. Вообще он очень интересный, разносторонний человек, и виноделием занимался.

Думаю, Ларионов принесет пользу СКА. В профессиональных клубах всегда есть ротация тренеров, справился специалист или нет, но возникает определенная усталость от кого-то.

Желаю Игорю успехов в СКА ! В петербургском клубе он столкнется с большими ожиданиями и требованиями после прошлого неудачного сезона», – сказала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова.