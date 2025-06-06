35 млн рублей – зарплата Карпухина по новому контракту со СКА (Metaratings)

35 млн рублей – зарплата Ильи Карпухина по новому контракту со СКА .

Ранее стало известно, что 26-летний защитник продлил соглашение с клубом из Санкт-Петербурга на год, приняв квалификационное предложение.

Карпухин перешел в СКА по ходу минувшего сезона. «Трактор » обменял его на форварда Василия Глотова .

Защитник провел 35 матчей за команду из Санкт-Петербурга с учетом плей-офф и набрал 11 (6+5) очков при полезности «минус 7».