Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)
Игорь Ларионов может возглавить СКА.
Бывший главный тренер «Торпедо» претендует на аналогичную должность в петербургском клубе, об этом сообщает журналистка Дарья Тубольцева.
Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.
«Мне назвали две фамилии потенциально нового главного тренера. Один никогда главным не работал, другой – Игорь Ларионов. Посмотрим», – написала Тубольцева.
Что теперь будет с Ротенбергом?30000 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Что теперь будет с Ротенбергом?30000 голосов
создаст систему в другом клубе КХЛ
уйдет из хоккея
уедет в НХЛ
позовут в «Зенит»
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: телеграм-канал Дарьи Тубольцевой
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