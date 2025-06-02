Ларионов претендует на пост главного тренера СКА (Дарья Тубольцева)

Игорь Ларионов может возглавить СКА.

Бывший главный тренер «Торпедо» претендует на аналогичную должность в петербургском клубе, об этом сообщает журналистка Дарья Тубольцева.

Главный тренер СКА Роман Ротенберг покидает свой пост по решению нового совета директоров, об этом стало известно ранее.

«Мне назвали две фамилии потенциально нового главного тренера. Один никогда главным не работал, другой – Игорь Ларионов. Посмотрим», – написала Тубольцева.

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