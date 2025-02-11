Плющев о вратарской линии СКА: «Перед плей-офф появится четкий первый номер и его сменщик, предполагаю. Во всех клубах так»

Владимир Плющев высказался об игре вратарской линии СКА.

– Как вы относитесь к постоянной чехарде во вратарской линии СКА? Это может ударить по команде в плей-офф?

– Я только предполагаю, что все-таки перед плей-офф произойдет разделение, появится четкий первый номер, его сменщик, и так далее. Так, в принципе, традиционно во всех клубах происходит.

Хотя, помню, даже на чемпионате мира среди взрослых скандинавы одно время постоянно меняли вратарей: не потому, что они плохо играли, а оттого, что тренерский штаб считал их равными по силе.

И так до финала, где выходил тот, кто себя проявит наилучшим образом. Но у них всегда была очень сильная вратарская школа.

Ротенберг 13-й раз в сезоне заменил вратаря СКА по ходу матча. Клуб одержал 3 победы