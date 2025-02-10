Яшкин о погоне Овечкина за Гретцки: «С каждым голом поздравляю его и желаю продолжать в том же духе. Все в его руках»

Дмитрий Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.

Капитан «Вашингтона » идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).

– Ваш приятель Александр Овечкин приближается к рекорду НХЛ. Что думаете об этом?

– Ждем с нетерпением. С каждым голом поздравляю его и желаю продолжать в том же духе.

– Овечкин сможет побить рекорд уже в этом сезоне?

– Думаю, что да. Все в его руках. Мы все верим в это, – сказал нападающий «Ак Барса » Дмитрий Яшкин , ранее выступавший за «Вашингтон».