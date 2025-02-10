Яшкин о погоне Овечкина за Гретцки: «С каждым голом поздравляю его и желаю продолжать в том же духе. Все в его руках»
Дмитрий Яшкин высказался о погоне Александра Овечкина за рекордом Гретцки.
Капитан «Вашингтона» идет на 2-м месте по голам в регулярных чемпионатах в истории НХЛ (879 шайб), уступая лишь Уэйну Гретцки (894).
– Ваш приятель Александр Овечкин приближается к рекорду НХЛ. Что думаете об этом?
– Ждем с нетерпением. С каждым голом поздравляю его и желаю продолжать в том же духе.
– Овечкин сможет побить рекорд уже в этом сезоне?
– Думаю, что да. Все в его руках. Мы все верим в это, – сказал нападающий «Ак Барса» Дмитрий Яшкин, ранее выступавший за «Вашингтон».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sport5.by
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