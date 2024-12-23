Крикунов о СКА: «Выступает ниже своих возможностей. По составу команда чемпионская, к плей-офф игроки притрутся друг к другу, все будет в порядке»

Владимир Крикунов оценил выступление СКА в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ.

Команда под руководством Романа Ротенберга занимает 5-е место на Западе, набрав 48 очков в 37 матчах.

«СКА точно выступает ниже своих возможностей. Команда идет неровно, то побеждает, то уступает. Почему это происходит? Чтобы ответить на этот вопрос, надо быть внутри коллектива. По составу СКА – чемпионская команда.

К плей-офф все друг к другу притрутся, все будет в порядке. Новым игрокам нужно время, чтобы наладить взаимодействия. А в СКА много новых игроков», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.