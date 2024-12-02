Беттмэн о «Бостоне»: «Первый клуб НХЛ из США, выдающаяся франшиза. В Бостоне лучшие хоккейные болельщики»
Первый американский клуб в истории НХЛ обыграл «Монреаль» (6:3) в Матче Столетия.
«Думаю, церемония перед игрой была потрясающей. Если задуматься обо всех мероприятиях, проведенных в честь предыдущих капитанов, игроков и болельщиков, то становится очевидно, насколько тесно эта команда связана с сообществом.
Это был замечательный год, и сам клуб является выдающейся франшизой. Сто лет истории. Первая команда в НХЛ, базирующаяся в США. И примерно половину этого времени клуб находится под управлением одних и тех же владельцев.
Все, что происходило здесь, – это признание заслуг как организации, так и удивительных болельщиков. В Бостоне великолепные спортивные фанаты, но, честно говоря, хоккейные болельщики здесь – лучшие. Это просто потрясающее хоккейное сообщество», – сказал коммиссионер НХЛ Гэри Беттмэн.
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