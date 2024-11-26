OLIMPBET запустил уникальную акцию на хоккейных матчах: попадите в перекладину и выиграйте 1 000 000 рублей

В этом сезоне OLIMPBET запустил специальную акцию для болельщиков хоккейных команд: у каждого зрителя на стадионах есть шанс стать участником интерактивного конкурса «OLIMPBET-Гол» прямо на льду.

Как это работает?

В перерыве между вторым и третьим периодами матчей ведущий объявляет имя счастливчика, выбранного случайным образом из числа гостей на арене. Участник выходит на лед, чтобы проверить точность своего броска и испытать удачу.

Задача – забросить шайбу в пустые ворота.

У участника есть 5 попыток : каждая шайба, оказавшаяся в воротах, приносит 10 000 рублей на игровой баланс в OLIMPBET . Максимальный выигрыш за эти броски – 50 000 рублей .

Экстра-бросок – рискуйте и выигрывайте больше!

После завершения 5 обычных бросков ведущий предлагает участнику сделать дополнительный бросок. Условия такие:

Попадание в штангу приносит 100 000 рублей.

Попадание в перекладину – 1 000 000 рублей!

Важное условие: если участник соглашается на экстра-бросок и не попадает в штангу или перекладину, то сохраняет сумму, выигранную в обычных бросках. Но если он попадает, выигрыш за обычные броски обнуляется – в таком случае участник получает только сумму за экстра-попадание.

Дополнительный бросок выполняется кастомизированной клюшкой российского бренда «ЗаряД», разработанной в коллаборации с OLIMPBET : она создана благодаря передовым технологиям, которые усиливают перо, обеспечивая стабильность и точность при контакте с шайбой, подавляют вибрации крюка, улучшая контроль над шайбой при бросках, и обеспечивают равномерное распределение напряжений в материале, что способствует высокой стабильности клюшки в момент броска.

Использование технологий UMATEX® и Titanium® делает клюшки легкими, прочными и идеально сбалансированными. Это позволяет игроку легко маневрировать и фокусироваться на точности броска. Гибкость рукоятки регулируется по зонам, что помогает добиться максимальной эффективности в различных игровых ситуациях. Вес в 370 граммов и оптимальная развесовка делают клюшки удобными в использовании. Чем меньше вес противоположной части, тем легче управлять броском и удерживать клюшку в стабильном положении.

Хоккеист «Динамо» Артем Михеев уже играет в матчах и забивает шайбы клюшкой «ЗаряД». Он дал несколько полезных советов – как лучше подготовиться к броску в перекладину: «Если хотите научиться попадать в перекладину или просто улучшить точность бросков, начните с разминки. Подготовьте тело, руки, возьмите клюшку и настройтесь на работу. Главное – это регулярность. Чем чаще бросаешь, тем лучше чувствуешь клюшку и шайбу. Секрет успеха – баланс между силой и техникой. Это и есть основная сложность: найти правильное соотношение. Умение контролировать шайбу, чувствовать, куда и как направлять ее, приходит с опытом.

Что касается перекладины, то здесь универсального рецепта нет. Просто нужно много бросать и работать над меткостью. Если говорить о типичных ошибках новичков, то это чаще всего недостаточная концентрация или неверный расчет силы. А вот психологически важно не переживать из-за промахов. Закройте глаза, сделайте глубокий вдох и бросайте – расслабленное состояние помогает добиться лучшего результата».

«OLIMPBET-Гол» – это не только шанс выиграть значительные призы, но и возможность почувствовать себя частью хоккейного шоу! Все внимание арены будет приковано к участнику, а эмоции от попадания в ворота запомнятся надолго.

Акция «OLIMPBET-Гол» проходит на каждой домашней игре партнерских клубов OLIMPBET. Не упустите возможность выйти на лед, бросить вызов удаче и выиграть до 1 000 000 рублей!

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