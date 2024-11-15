OLIMPBET и ХК «Спартак» запускают уникальный розыгрыш автомобиля для болельщиков на матчах клуба в ноябре

Букмекерская компания OLIMPBET и хоккейный клуб «Спартак» объявили о запуске специальной акции для болельщиков – розыгрыше автомобиля на матчах команды в Москве. Это уникальный шанс для поклонников хоккея выиграть машину, поддерживая любимую команду на арене!

Как принять участие?

Чтобы попасть в число претендентов на главный приз, болельщикам нужно выполнить несколько простых условий:

1. Посетить один из трех матчей ХК «Спартак» в ноябре:

18 ноября против «Адмирала»;

20 ноября против «Амура»;

23 ноября против «Витязя».

2. В день матча пополнить игровой счет на сумму от 1946 рублей и сделать ставку. После этого участнику нужно показать свою ставку промо-персоналу на арене, чтобы получить купон для участия в розыгрыше.

3. На любом из перечисленных матчей войти в пятерку счастливчиков, которые получат шанс поучаствовать в финальном розыгрыше автомобиля 23 ноября. За второе и третье место будут вручены поощрительные призы – iPhone 15 и Sony PlayStation 5 соответственно.

Объединяем азарт игры и поддержку команды

Ноябрь обещает быть насыщенным для «Спартака» и его болельщиков. 18 ноября москвичи встречаются с «Адмиралом», который показывает уверенные результаты в этом сезоне, борясь за место в плей-офф. 20 ноября «Спартак» принимает на домашней арене дальневосточный «Амур», а 23 ноября состоится встреча с «Витязем», одним из ярких соперников в Западной конференции, что добавляет интриги предстоящему матчу.

Каждая из этих встреч станет не только захватывающим хоккейным противостоянием, но и возможностью для болельщиков испытать свою удачу в розыгрыше автомобиля.

Честность и прозрачность — наш приоритет

Розыгрыш автомобиля будет максимально честным и прозрачным: вся процедура будет проведена на глазах у болельщиков и с учетом всех необходимых условий. Мы приглашаем всех поклонников хоккея и ХК «Спартак» на игры в ноябре, чтобы не только поддержать любимую команду, но и получить шанс стать обладателем нового авто вместе с OLIMPBET!

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