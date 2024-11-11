НХЛ. «Питтсбург» сыграет с «Далласом», «Филадельфия» против «Сан-Хосе», «Каролина» встретится с «Вегасом»
«Каролина» в гостях сыграет с «Вегасом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Баффало» встретится с «Монреалем», «Филадельфия» примет «Сан-Хосе», «Колорадо» будет противостоять «Нэшвиллу».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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