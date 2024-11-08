Кубок Будущего (U20). Россия U18 играет с Беларусью, Россия встретится с Казахстаном
В Санкт-Петербурге продолжается Кубок Будущего среди молодежных сборных.
Россия U18 играет с Беларусью, Россия встретится с Казахстаном.
2-й тур
Россия U18 – Беларусь U20 – 1:0 (1:0, первый период)
1:0 – 4 Прохоров (Рябкин)
Россия U20 – Казахстан U20 – 19:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Положение команд: Беларусь U20 – 3 очка (1 матч), Россия U20 – 3 (1), Россия U18 – 0 (1), Казахстан U20 – 0 (1).
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
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