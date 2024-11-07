НХЛ. «Флорида» сыграет с «Нэшвиллом», «Рейнджерс» – с «Баффало», «Тампа» против «Филадельфии», «Миннесота» в гостях у «Сан-Хосе»
«Тампа» примет «Филадельфию» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Рейнджерс» сыграют с «Баффало», «Каролина» встретится с «Питтсбургом», «Виннипег» проведет матч с «Колорадо».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
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