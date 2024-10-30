Спецпроект
0

Правда или ложь про Овечкина: 6 интересных фактов

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoВашингтон
logoАлександр Овечкин
logoНХЛ
Рекомендуем
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Кудашов о рекорде Шипачева по очкам в КХЛ: «Уверен, доберется до 1000. Когда? Одному Богу известно»
3 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Бостон» сыграет с «Филадельфией», «Питтсбург» против «Миннесоты»
3233 минуты назад
Шипачев о рекорде по очкам в КХЛ: «Приятно, что я побил его там, где начинал играть. Спасибо «Северстали», что воспитали, дали мне дорогу в хоккей»
сегодня, 21:29
«Снег какого цвета? Что пьет корова?» Разин устроил «блиц-опрос» журналисту на пресс-конференции. Тот ответил «молоко» на последний вопрос
12сегодня, 21:08
«Нельзя из этого святого места отпускать соперника живым. Нужно научиться выигрывать не самые яркие матчи». Ларионов о 6 поражениях «Торпедо» в 9 домашних играх
7сегодня, 20:32
Квартальнов о Шипачеве: «Человек‑легенда, ставит рекорды. Для российского хоккея очень хорошо, что есть такие игроки»
сегодня, 20:22
Купер заплакал при просмотре видео в честь Стэмкоса: «Я стал сентиментальным в зрелом возрасте. Было странно видеть Стивена не в форме «Тампы»
5сегодня, 19:38
Гусев поздравил Шипачева с рекордом по очкам в КХЛ: «Не могу сказать, что я ему помогал. На начальном этапе это он мне помогал влиться в большую игру»
2сегодня, 19:20
КХЛ. «Салават» победил «Адмирал», «Барыс» проиграл «Куньлуню», ЦСКА обыграл «Торпедо», «Ак Барс» одолел «Металлург»
196сегодня, 18:47
Торопченко и «Сент-Луис» продлили контракт на год и 1,7 млн долларов
9сегодня, 18:42
Ко всем новостям
Последние новости
Десятков про Бучельникова, Барака и Чеховича: «Действуют на одной волне, на одной скорости с хорошим игровым IQ. Понимали, что Иван войдет в это звено»
11 минут назад
«Ребята пока скованны, принимают неверные решения. Но в плане самоотдачи претензий нет. Постараемся вернуться на победные рельсы». Жамнов после 4:3 с «Витязем»
24 минуты назад
«Какие-то потусторонние силы на нас влияют». Тренер «Амура» Костюченок о 4 матчах без голов
34 минуты назад
Кудашов об 1:0 с «Амуром»: «Пусть не самая красивая, но заслуженная победа. Смена тренера всегда дает импульс сопернику»
42 минуты назад
Козырев о 5:2 с минским «Динамо»: «Важнейшая игра в стратегическом плане – за 4 очка. Очень сложный матч, сильный соперник»
53 минуты назад
Воробьев о 3:1: «ЦСКА готов атаковать все три периода, но сегодня «Торпедо» хорошо сыграло. Пришлось много обороняться, особенно в 3-м периоде»
1сегодня, 21:20
«Установка «Ак Барса» – навязывать свой хоккей с первых смен: чем больше мы контролируем шайбу, чем меньше соперник создает». Гатиятулин после 4:1 с «Металлургом»
сегодня, 20:14
Разин об 1:4 от «Ак Барса»: «Счет тяжелый, не по игре. Банально, но в хоккее побеждает тот, кто больше забивает»
1сегодня, 20:01
Козлов о 2:1 с «Адмиралом»: «Вязкая со стороны соперника, но были готовы к этому. Хорошо, что забили и выстояли в меньшинстве»
2сегодня, 19:51
«Амур» всухую проиграл 4 матча подряд после увольнения тренера нападающих Федорова. Общий счет – 0:16
6сегодня, 19:06