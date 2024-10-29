НХЛ. «Вашингтон» примет «Рейнджерс», «Бостон» сыграет с «Филадельфией»,«Питтсбург» против «Миннесоты»

«Вашингтон» примет «Рейнджерс» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Бостон » сыграет с «Филадельфией», «Айлендерс » – с «Анахаймом », «Питтсбург » будет противостоять «Миннесоте».

НХЛ

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ