Панарин впервые в сезоне НХЛ остался без очков – в 7-м матче. У него 2 броска в створ и 1 потеря за 22:56 с «Флоридой»
Артемий Панарин впервые в сезоне НХЛ остался без очков – в 7-м матче.
Форвард «Рейнджерс» не отметился результативными действиями в игре с «Флоридой» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ.
32-летний россиянин прервал свою серию из 6 подряд игр с очками со старта сезона. У него 13 (6+7) баллов в 7 играх.
Сегодня Панарин (22:56, 5:22 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также допустил 1 потерю.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт НХЛ
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