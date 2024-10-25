Панарин впервые в сезоне НХЛ остался без очков – в 7-м матче. У него 2 броска в створ и 1 потеря за 22:56 с «Флоридой»

Артемий Панарин впервые в сезоне НХЛ остался без очков – в 7-м матче.

Форвард «Рейнджерс » не отметился результативными действиями в игре с «Флоридой» (1:3) в регулярном чемпионате НХЛ .

32-летний россиянин прервал свою серию из 6 подряд игр с очками со старта сезона. У него 13 (6+7) баллов в 7 играх.

Сегодня Панарин (22:56, 5:22 – в большинстве, нейтральная полезность) нанес 2 броска в створ и 2 мимо, а также допустил 1 потерю.