Салливан о Кросби: «Когда он приезжает в Канаду, это как The Beatles. Впечатляюще наблюдать, как он взаимодействует с детьми. Он понимает, что это значит для них»

Майк Салливан высказался о популярности Сидни Кросби в Канаде.

Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в выставочном матче с «Оттавой» (5:2).

Игра NHL Hockeyville Canada проходила в канадском городе Садбери. В рамках программы клубы НХЛ проводят выставочные матчи в небольших городах.

Отмечается, что Кросби нашел время, чтобы пообщаться с юными болельщиками, раздать автографы и ответить на их вопросы.

«Когда он приезжает в Канаду, это как The Beatles, понимаете? Я думаю, очень впечатляюще наблюдать, как он взаимодействует с детьми, когда приезжает в эти места.

Он понимает, какое влияние он может оказать и что это значит для детей в таких местах.

Он просто олицетворяет все правильное, что есть в хоккее», – сказал главный тренер «Питтсбурга » Майк Салливан .