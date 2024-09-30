Салливан о Кросби: «Когда он приезжает в Канаду, это как The Beatles. Впечатляюще наблюдать, как он взаимодействует с детьми. Он понимает, что это значит для них»
Майк Салливан высказался о популярности Сидни Кросби в Канаде.
Капитан «Питтсбурга» сделал дубль в выставочном матче с «Оттавой» (5:2).
Игра NHL Hockeyville Canada проходила в канадском городе Садбери. В рамках программы клубы НХЛ проводят выставочные матчи в небольших городах.
Отмечается, что Кросби нашел время, чтобы пообщаться с юными болельщиками, раздать автографы и ответить на их вопросы.
«Когда он приезжает в Канаду, это как The Beatles, понимаете? Я думаю, очень впечатляюще наблюдать, как он взаимодействует с детьми, когда приезжает в эти места.
Он понимает, какое влияние он может оказать и что это значит для детей в таких местах.
Он просто олицетворяет все правильное, что есть в хоккее», – сказал главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Sportskeeda
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