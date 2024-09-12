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У какого клуба маскот – зубр? А у кого – дракон?

Опубликовала: Анастасия Демидова
logoАк Барс
logoАвангард
logoМеталлург Мг
logoСибирь
logoЛокомотив
logoЛада
logoСКА
logoСпартак
logoДинамо Минск
logoКХЛ
logoБарыс
logoДинамо Москва
logoСочи
logoКуньлунь Ред Стар
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