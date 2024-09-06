«Мы играем не пойми во что». Широков о «Сибири» в 1-м периоде матча с «Автомобилистом»

Сергей Широков остался недоволен игрой «Сибири»

Форвард новосибирского клуба дал интервью после первого периода игры с «Автомобилистом», который закончился 0:2, где раскритиковал игру команды.

Во втором периоде «Сибирь» пропустила еще две шайбы. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Автомобилиста».

– Сергей, две шайбы за шесть минут. Что пошло не так?

– Все пошло не так. Нам все надо поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать.

Если мы будем так продолжать играть – нам десять [голов] забьют», – сказал Широков.

Напомним, в прошлом сезоне Широков выступал за «Автомобилист», в межсезонье с ним не продлили контракт. После чего 38-летний форвард перешел в «Сибирь».