«Мы играем не пойми во что». Широков о «Сибири» в 1-м периоде матча с «Автомобилистом»
Сергей Широков остался недоволен игрой «Сибири»
Форвард новосибирского клуба дал интервью после первого периода игры с «Автомобилистом», который закончился 0:2, где раскритиковал игру команды.
Во втором периоде «Сибирь» пропустила еще две шайбы. Матч завершился со счетом 4:0 в пользу «Автомобилиста».
– Сергей, две шайбы за шесть минут. Что пошло не так?
– Все пошло не так. Нам все надо поменять кардинально, потому что мы играем вообще не пойми во что, это даже летним хоккеем не назвать.
Если мы будем так продолжать играть – нам десять [голов] забьют», – сказал Широков.
Напомним, в прошлом сезоне Широков выступал за «Автомобилист», в межсезонье с ним не продлили контракт. После чего 38-летний форвард перешел в «Сибирь».
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