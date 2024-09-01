Яшкин назначен новым капитаном «Ак Барса»
Дмитрий Яшкин стал новым капитаном «Ак Барса»
Об этом стало известно во время презентации нового состава команды в Альметьевске.
Нападающий ранее уже был капитаном в СКА. С сезона-2023/24 Дмитрий Яшкин играет за «Ак Барс».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости