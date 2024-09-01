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Яшкин назначен новым капитаном «Ак Барса»

Дмитрий Яшкин стал новым капитаном «Ак Барса»

Об этом стало известно во время презентации нового состава команды в Альметьевске.

Нападающий ранее уже был капитаном в СКА. С сезона-2023/24 Дмитрий Яшкин играет за «Ак Барс».

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Бизнес Online»
logoАк Барс
logoКХЛ
logoДмитрий Яшкин
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