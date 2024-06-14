Картер Верхэге: «Барков – лучший хоккеист «Флориды», показывает это весь плей-офф. Он наш лидер, мы стараемся идти за ним»

Теги Флорида Кубок Стэнли Эдмонтон НХЛ Александр Барков Картер Верхэге Хоккей

Картер Верхэге считает Александра Баркова лучшим хоккеистом «Флориды».

«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (4:3, 3-0) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.

Капитан «Флориды» Александр Барков забил и сделал передачу в этой игре. Форвард сыграл в матче после того, как не доиграл до конца вторую встречу серии после удара от Леона Драйзайтля.

«Он наш лучший хоккеист и демонстрирует это на протяжении всего плей-офф. Он очень хорош в блокировании бросков, создании моментов, а также забивает важные голы.

Не смогу сказать достаточно о Барки. Он наш лидер, и мы стараемся идти за ним», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.

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2 комментария
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Я бы сказал,что в плей-офф лучший игрок-Бобровский,а не Барков.
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