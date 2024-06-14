Картер Верхэге: «Барков – лучший хоккеист «Флориды», показывает это весь плей-офф. Он наш лидер, мы стараемся идти за ним»
Картер Верхэге считает Александра Баркова лучшим хоккеистом «Флориды».
«Пантерс» обыграли «Эдмонтон» (4:3, 3-0) в третьем матче финальной серии Кубка Стэнли.
Капитан «Флориды» Александр Барков забил и сделал передачу в этой игре. Форвард сыграл в матче после того, как не доиграл до конца вторую встречу серии после удара от Леона Драйзайтля.
«Он наш лучший хоккеист и демонстрирует это на протяжении всего плей-офф. Он очень хорош в блокировании бросков, создании моментов, а также забивает важные голы.
Не смогу сказать достаточно о Барки. Он наш лидер, и мы стараемся идти за ним», – сказал нападающий «Флориды» Картер Верхэге.