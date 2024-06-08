Медведев о СКА: «Регулярно общаемся с Ротенбергом. Будем развиваться дальше с современными методами управления»

Александр Медведев заявил, что управление СКА продолжит развиваться.

В прошлом сезоне петербургский клуб проиграл «Автомобилисту» (1-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

«Регулярно общаемся с Ротенбергом. Уверен, что с современными методами управления, которые начали внедряться еще с нашей работы, [мы] достигли своего уровня и будем развиваться дальше», – сказал председатель совета директоров СКА Александр Медведев.

Ранее сообщалось, что Роман Ротенберг остался на посту главного тренера СКА, а Медведев переизбран председателем совета директоров клуба.