Барков о «Флориде» в финале Кубка Стэнли: «После прошлого года хотели сделать все возможное, чтобы вновь туда попасть. И вот мы опять там»

Александр Барков высказался о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

«Пантерс» дошли до главной серии плей-офф во 2-м сезоне подряд, выбив «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) в финале Восточной конференции.

В прошлом году команда уступила «Вегасу» (1-4) в финале.

«В прошлом году мы впервые зашли так далеко, и это было потрясающе. Мы хотели сделать все возможное, чтобы вновь попасть в финал.

Мы все понимали, что это вопрос не одного момента и не одного дня. Все начинается с летней подготовки, с тренировочного лагеря осенью.

У всех в команде была одна цель – стать лучше и вернуться в финал. И вот мы опять там», – сказал капитан «Флориды».