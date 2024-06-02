Барков о «Флориде» в финале Кубка Стэнли: «После прошлого года хотели сделать все возможное, чтобы вновь туда попасть. И вот мы опять там»

Теги Флорида Кубок Стэнли НХЛ Александр Барков Хоккей

Александр Барков высказался о выходе «Флориды» в финал Кубка Стэнли.

«Пантерс» дошли до главной серии плей-офф во 2-м сезоне подряд, выбив «Рейнджерс» (4-2, 2:1 в шестом матче) в финале Восточной конференции. 

В прошлом году команда уступила «Вегасу» (1-4) в финале. 

«В прошлом году мы впервые зашли так далеко, и это было потрясающе. Мы хотели сделать все возможное, чтобы вновь попасть в финал. 

Мы все понимали, что это вопрос не одного момента и не одного дня. Все начинается с летней подготовки, с тренировочного лагеря осенью. 

У всех в команде была одна цель – стать лучше и вернуться в финал. И вот мы опять там», – сказал капитан «Флориды». 

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2 комментария
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Ответ rosg63
Финал - Флорида Эдмонтон на сейчас для меня 90%. В Финале за Флориду прошлогодний опыт игры на таком уровне. Меньше мандража . За Эдмонтон жажда первого за десятилетия канадского КС. И их мощь по нарастающей в этом розыгрыше. Они играют все лучше и лучше. Все может быть. Да, но Даллас ещё жив. И мои 10% за Флорида Даллас. Если Даллас сумеет выиграть эти две игры подряд и попадет таки в финал , то для меня тогда Флорида 100% чемпион.
Мощь спецбригад и 3-4 игроков. Остальные - массовка. Жду - не дождусь, когда хоть кто-то из пары Драйзайтль - Макдэвид вылетит. Надеюсь, гораздо более сбалансированный Даллас соберется и дожмет нефть.
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