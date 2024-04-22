Крикунов о 17 игроках СКА в «России 25»: «Категорически не согласен, что их туда тянут! Многие уже отдыхают, а они продолжают работать на благо сборной»

Владимир Крикунов высказался о предстоящем туре «России 25».

Лига Ставок Большой тур сборной пройдет с 2 по 11 мая. Команда Романа Ротенберга встретится со сборными Беларуси и Казахстана.

В состав «России 25» попали 17 хоккеистов СКА.

«Мне довелось работать, и в Казахстане и Беларуси, и я прекрасно знаю и понимаю, как там ждут игр против сборной России. Для любого игрока международный матч это шанс проявить себя и заявить о себе в полный голос. Игры будут очень полезными для всех.

Читаю иногда мнения некоторых специалистов, которые говорят, что в сборную тянут игроков СКА. С этим я категорически не согласен! Многие команды уже отдыхают, а игроки СКА продолжают работать на благо сборной. Сразу 17 игроков СКА попали в список на предстоящие матчи.

Подобный тур будет не первый раз, и я уверен, что в каждом из четырех городов, где будут игры (Астана, Омск, Тула и Минск) – арены будут заполнены. Приезд национальных сборных в любой город вызывают огромный интерес у местных болельщиков», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.