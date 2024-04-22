Крикунов о 17 игроках СКА в «России 25»: «Категорически не согласен, что их туда тянут! Многие уже отдыхают, а они продолжают работать на благо сборной»

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Чемпионат.com сборная России U25 Хоккей

Владимир Крикунов высказался о предстоящем туре «России 25».

Лига Ставок Большой тур сборной пройдет с 2 по 11 мая. Команда Романа Ротенберга встретится со сборными Беларуси и Казахстана. 

В состав «России 25» попали 17 хоккеистов СКА.

«Мне довелось работать, и в Казахстане и Беларуси, и я прекрасно знаю и понимаю, как там ждут игр против сборной России. Для любого игрока международный матч это шанс проявить себя и заявить о себе в полный голос. Игры будут очень полезными для всех.

Читаю иногда мнения некоторых специалистов, которые говорят, что в сборную тянут игроков СКА. С этим я категорически не согласен! Многие команды уже отдыхают, а игроки СКА продолжают работать на благо сборной. Сразу 17 игроков СКА попали в список на предстоящие матчи.

Подобный тур будет не первый раз, и я уверен, что в каждом из четырех городов, где будут игры (Астана, Омск, Тула и Минск) – арены будут заполнены. Приезд национальных сборных в любой город вызывают огромный интерес у местных болельщиков», – сказал заслуженный тренер России Владимир Крикунов.

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8 комментариев
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Это предсезонный турнир СКА и кандидатов-туда же попробуй откажись.
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сказал заслуженный риммингер России Владимир Крикунов
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Крикунов что ли Ротенберга подсиживает?
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Ответ mr.merfi
Крикунов что ли Ротенберга подсиживает?
Нет, ублажает со всех сторон .
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Ответ Stanley_77
сказал заслуженный риммингер России Владимир Крикунов
Погуглил. Трудно не согласиться.
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"и я уверен, что в каждом из четырех городов, где будут игры (Астана, Омск, Тула и Минск) – арены будут заполнены"- а не будут покупать билеты-отключим газ (С)
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Просто игроки из других клубов ехать не хотят... А у этих выбора нет!!!
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