«Локомотив» перебросал «Металлург» – 32:25. Ярославцы были точнее в каждом периоде

Теги Металлург Мг Локомотив КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Счет по броскам в створ ворот между «Металлургом» и «Локомотивом» – 25:32.

«Магнитка» обыграла клуб из Ярославля со счетом 1:0 во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (2-0). 

В каждом периоде «Локомотив» нанес больше бросков в створ ворот, чем «Металлург»: 11 к 7 – в первом периоде, 9 к 8 – во втором и 12 к 10 – в третьем. 

Суммарно за весь матч «Локо» нанес 32 броска в створ ворот соперника, что на 7 бросков больше, чем у «Магнитки». 

В первом матче серии счет по броскам в створ был в пользу Магнитогорска – 33 к 21 у «Локо». 

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10 комментариев
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Как нейтральный болельщик, скажу, Металлург наиграл на 2:0 в серии. Хотя бы потому что ИГРАЕТ на льду, а не сидит в окопах и не ждёт ошибок соперника, как делает Локо. Я именно за ИГРУ, а не за УГ на льду.
И пас рукой БЫЛ. Правило есть правило.
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Пока креатив побеждает.
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Болельщикам Локо: Это не значит, что ваш клуб не автобус. Игру железнодорожников по прежнему очень тяжело смотреть. А бросать можно в пузо вратарю хоть 60 раз за матч, Трактор вон в первом матче против Динамо позволил нанести себе 37 бросков против 19 своих и выиграл
+9
-3
+6
Ответ Anet152137
Так Вы и не смотрите. Нам нравится. Парни бьются за команду и город. А красивый хоккей поищите в других играх. Есть установка и тактика, ее команда придерживается.
Хоккей это развлечение в первую очередь. Я плачу за подписку на Кинопоиске, чтобы удовольствие получать от хоккея, а не как ваша команда стоит в 5 человек за синей и бросает по бортам
+7
-3
+4
импотенция в этих бросках.тяжело будет отыграться.
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+3
Ответ Anet152137
К тому же дело личное. Я плачу за подписку и мне нравится такой хоккей
Печально. Когда Трактор был под управлением Гатияиуллина, я хоть и смотрела матчи, но это было тяжело. А вы через чур любите свою команду и прям всё всё в ней.
+3
-2
+1
Ответ Мадина Уйгурова
Печально. Когда Трактор был под управлением Гатияиуллина, я хоть и смотрела матчи, но это было тяжело. А вы через чур любите свою команду и прям всё всё в ней.
Люблю. Такое бывает. Нас со времён Воробьева критикуют. А печального тут ничего нет. Печально, что любят только ту команду, которая красиво играет. Получается, играет красиво - люблю, а не играет - не люблю
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