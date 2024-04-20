«Локомотив» перебросал «Металлург» – 32:25. Ярославцы были точнее в каждом периоде

Счет по броскам в створ ворот между «Металлургом» и «Локомотивом» – 25:32.

«Магнитка» обыграла клуб из Ярославля со счетом 1:0 во втором матче финальной серии Кубка Гагарина (2-0).

В каждом периоде « » нанес больше бросков в створ ворот, чем « »: 11 к 7 – в первом периоде, 9 к 8 – во втором и 12 к 10 – в третьем.

Суммарно за весь матч «Локо» нанес 32 броска в створ ворот соперника, что на 7 бросков больше, чем у «Магнитки».

В первом матче серии счет по броскам в створ был в пользу Магнитогорска – 33 к 21 у «Локо».