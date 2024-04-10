Три первых номера драфта НХЛ впервые в истории сделали хет-трики в один день: Маккиннон, Стэмкос и Слафковски

Три первых номера драфта НХЛ впервые в истории сделали хет-трики в один день.

10 апреля форвард « » забросил 3 шайбы в ворота «Коламбуса» (5:2), нападающий «Колорадо» сделал хет-трик в игре с «Миннесотой» (5:2), а из « » забил 3 гола «Филадельфии» (9:3).

Впервые в истории НХЛ сразу три хоккеиста, выбранных на драфте под первым номером, оформили хет-трики в один игровой день.

Стэмкос был выбран «Тампой» под общим первым номером на драфте НХЛ 2008 года. «Колорадо» выбрал Маккиннона в 2013 году, Слафковски был выбран «Монреалем» в 2022-м.