Ковальчук отказался комментировать информацию о возможном назначении генменеджером «Спартака»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Илья Ковальчук не стал отвечать на вопрос о возможном назначении в «Спартак».

Ранее появилась информация о том, что форвард может завершить карьеру и стать генменеджером «Спартака».

«Нет [не стану отвечать]. Я знаю ваш вопрос», – сказал нападающий Илья Ковальчук.

40-летний Ковальчук играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина-2024 за «Спартак».

На его счету суммарно 25 матчей и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9».

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