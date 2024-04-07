Ковальчук отказался комментировать информацию о возможном назначении генменеджером «Спартака»
Илья Ковальчук не стал отвечать на вопрос о возможном назначении в «Спартак».
Ранее появилась информация о том, что форвард может завершить карьеру и стать генменеджером «Спартака».
«Нет [не стану отвечать]. Я знаю ваш вопрос», – сказал нападающий Илья Ковальчук.
40-летний Ковальчук играл в регулярке Фонбет Чемпионата КХЛ и Кубке Гагарина-2024 за «Спартак».
На его счету суммарно 25 матчей и 8 (4+4) очков при показателе полезности «-9».