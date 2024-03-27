Гашек не согласен с удалением Серебрякова за подножку: «Обычный, прекрасно исполненный прием. Голкипер коснулся шайбы первым»

Доминик Гашек не согласен с удалением вратаря СКА Никиты Серебрякова.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф , уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами « », которые этим голом сделали счет 4:3.

«Было ли там удаление у Серебрякова? Нет!

Это обычный, прекрасно исполненный прием puckcheck, когда игрок выбивает клюшкой шайбу у соперника. Прекрасный сэйв, и голкипер коснулся шайбы первым», – заявил бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии.

На пятом матче серии работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.

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