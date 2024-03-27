Гашек не согласен с удалением Серебрякова за подножку: «Обычный, прекрасно исполненный прием. Голкипер коснулся шайбы первым»
Доминик Гашек не согласен с удалением вратаря СКА Никиты Серебрякова.
СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ, уступив со счетом 1-4 в серии.
Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.
«Было ли там удаление у Серебрякова? Нет!
Это обычный, прекрасно исполненный прием puckcheck, когда игрок выбивает клюшкой шайбу у соперника. Прекрасный сэйв, и голкипер коснулся шайбы первым», – заявил бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии.
На пятом матче серии работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.
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Авто сделали 4:3 и вернулись в игру.
Если бы не забили, никто этот момент даже и близко бы не вспомнил.