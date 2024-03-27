Гашек не согласен с удалением Серебрякова за подножку: «Обычный, прекрасно исполненный прием. Голкипер коснулся шайбы первым»

Теги СКА Автомобилист Доминик Гашек судьи КХЛ Кубок Гагарина Сергей Беляев Никита Серебряков Евгений Гамалей Матч ТВ Хоккей

Доминик Гашек не согласен с удалением вратаря СКА Никиты Серебрякова.

СКА проиграл «Автомобилисту» (4:5) в пятом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. Петербургский клуб завершил выступления в плей-офф КХЛ, уступив со счетом 1-4 в серии.

Во втором периоде матча вратарь СКА Никита Серебряков был удален на две минуты за подножку. Это большинство было реализовано хоккеистами «Автомобилиста», которые этим голом сделали счет 4:3.

«Было ли там удаление у Серебрякова? Нет!

Это обычный, прекрасно исполненный прием puckcheck, когда игрок выбивает клюшкой шайбу у соперника. Прекрасный сэйв, и голкипер коснулся шайбы первым», – заявил бывший вратарь клубов НХЛ, «Спартака» и сборной Чехии.

На пятом матче серии работали главные арбитры Евгений Гамалей и Сергей Беляев.

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100 комментариев
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Я так понимаю, это ключевой момент в истории хоккея был?
+170
-4
+166
Шел третий день опроса бывших хоккеистов по одному эпизоду в одном из 5 матчей. Хоккейному клубу СКА до сих пор не предложили переиграть серию с Автомобилистом. Александр Медведев был хмур и задумчив
+136
-5
+131
Ахаха!!! Ещё и главному русофобу видос отправили
+99
-13
+86
Ответ HCBV
Ахаха!!! Ещё и главному русофобу видос отправили
Так все сходится. Вся Россия болела против СКА.
+86
-4
+82
а у генсека НАТО не спрашивали?
+61
-3
+58
сегодня с левого номера смс пришла, код 904. текст примерно такой "как ты считаешь, справедливо ли было удаление Серебрякова?" и подписались Медведев А.И. у всех подряд по ходу спрашивает Александр Иваныч
+43
-2
+41
Кто вчера шутил по поводу "спросить у Гашека"?
+42
-2
+40
Ответ Bartez1986
Я так понимаю, это ключевой момент в истории хоккея был?
Легендарнее, чем гол Хендерсона в последнем матче Суперсерии-1972.
+35
0
+35
Во раздули! Даже до Гашека добрались! Где вы, СКА, были в остальных матчах. Это же не финал футбольного кубка, когда все решается в одном матче. У вас было как минимум 4 игры, чем вы, СКА, занимались!? Вы, СКА, самый богатый клуб страны, что вы все ноете, да еще других подключаете. Где у вас, СКА, мужество принять поражение, которое вы заслужили?
+35
-3
+32
Он что, смотрит вражескую КХЛ?
+36
-6
+30
Говорят, что запланировано выступление в ООН по теме, запрошено срочное совещание с главами всех стран
+24
-1
+23
Хотелось бы еще услышать мнение Гретцки, Лемье и Мартина Бродо, что они думают по этому поводу.
+20
0
+20
Ответ Bartez1986
Я так понимаю, это ключевой момент в истории хоккея был?
Подумать только, Мы живём на стыке эпох!
+20
0
+20
Ответ Ебздрогыч
Шел третий день опроса бывших хоккеистов по одному эпизоду в одном из 5 матчей. Хоккейному клубу СКА до сих пор не предложили переиграть серию с Автомобилистом. Александр Медведев был хмур и задумчив
Пора писать письмо...
+14
-3
+11
Нашелся след Украины заговора против СКА. Пора пытать арбитра.
+14
-3
+11
Когда у Малахова покажут? Парни сообщите время эфира
+9
0
+9
Гашек: "За деньги - да!"
+11
-2
+9
Бидон с Трампом будут на дебатах этот эпизод разбирать. Кто лучше выступит, того и выберут президентом.
+9
-1
+8
Там госпожа Медведева еще в бар "Голубую Устрицу" запрос не отправляла? Осталось еще Моуринью спросить, что он думает по спорным удалением и скучает ли он по блаженному. Ромашка наверняка скучает.
+8
-1
+7
Ответ Верховенский1990
Хотелось бы еще услышать мнение Гретцки, Лемье и Мартина Бродо, что они думают по этому поводу.
У них ответы слишком дорога стоят, а газ нынче плохо продаётся.
+6
0
+6
Заберите СКА в НХЛ и там размусоливайте.Правда,это уже всё надоело.Когда уже все успокоятся?
+6
-1
+5
Ответ papa buba diop
Когда у Малахова покажут? Парни сообщите время эфира
Какой Малахов? Это уровень Опры!
+5
0
+5
Ответ Игрок системы Йозе
а у генсека НАТО не спрашивали?
Боюсь, как бы СКА не подали заявку на вступление в НАТО ради защиты от судейской анрессии
+6
-1
+5
Почему молчит Третьяк? Ему разве не отправили видео? Или он Медведева в чате игнорит? Беспердел!
+6
-1
+5
Ответ Всё знаю
Пора писать письмо...
Ветераны клуба ещё чернила не успели купить, а пальцем по бумаге не получается
+4
0
+4
Ответ Михаил Черный
Как Матч-ТВ постоянно берет интервью у Гашека?
Представляются ESPN😅
+4
0
+4
А чегой-то этот пенсионер смотрит вражеский коммунистический хоккей?
+3
0
+3
Что дальше? Отправите Кологривого к Малахову и заставите дать слово пацана что не было нарушения? Или просто опросите «Смешариков» по этому вопросу?
+2
0
+2
Довести все до состояния фарса - вот истинное предназначение Медведева и Ротена!
+7
-5
+2
В Питере бомбит от того, что это удаление было при счете 4:2.
Авто сделали 4:3 и вернулись в игру.
Если бы не забили, никто этот момент даже и близко бы не вспомнил.
+3
-1
+2
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