СКА не выигрывает Кубок Гагарина с 2017 года

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

СКА не выигрывает Кубок Гагарина семь лет подряд.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.

В пятом матче команда под руководством Романа Ротенберга лидировала 4:2 во втором периоде, но проиграла игру со счетом 4:5.

Таким образом, петербуржцы завершили выступление в плей-офф КХЛ в этом сезоне.

Клуб не выигрывает Кубок Гагарина с 2017 года.

Тогда СКА под руководством тренера Олега Знарка выиграл титул, обыграв «Металлург» в финале со счетом 4-1 в серии.

С 2018 года СКА пять раз подряд проиграл ЦСКА в финале Западной конференции, а сезоне-2019/20 не был доигран из-за коронавируса.

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32 комментария
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С таким "тренером" и не выиграет!
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Ротенберг сказал ,что у них состав молодой и очень не опытный. Дедунов, Глотов, Пашнин, Серебряков, Кадейкин, Гальченюк, Лайпсик. Бедные 18-летние мальчики, опыта они не имеют... цирк. Что, Никишин все испортил своей травмой ,вот если б он играл, то мы бы этому бестрофейнику напихали, правда? Ну что ж, мы играли без Блэкера, Широкова, с Кизимовым в первом звене, реабилитировали проблемного Да Косту, нашли в себе силы победить с таким составом, искали пути решения и добились своего... Без нытья, сказок, желчи и с полным уважением к сопернику
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Надеюсь это продолжится до 3017-го.
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Питерцы не обижайтесь, просто обладая такими ресурсами как у Ромы и скупая всех не выигрывать просто позорище, поэтому все и глумятся над Ромой....а так Питер отличный город и жители думаю тоже. Болел СЮ.
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Ответ Ебздрогыч
С таким "тренером" и не выиграет!
Как проклятие Бенфики?)
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Сложно без тренера кубок взять.
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Дело было не в бобине...
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Система сломалась, тащите новую 😀😀😀
Значит в след.сезоне отменять перекрестный по)))
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Сколько рекордов в один день!!! Система!
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А как выиграть без тренера?
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Есть ещё что-то светлое и доброе в этом мире
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И не выиграет, пока там ротен
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Заголовок «ска не выигрывает кубок с 2017 года». Можно подумать , что этот середняк выиграл 20КГ , а тут вдруг завис .
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Ответ Бацька
И что?? Спартак не выигрывает, акбарс, Салават, автик, причем тут акцент на СКА?
Ну как бы составы немножко разные
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Перекрестный плей-офф вводили, чтобы СКА и ЦСКА не в финале конференции играли, а могли в главном финале сыграть. А получилось эвоно как)
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⚡️В матче СКА - Автомобилист на отметке 51:40 Андрей Обидин отменил перекрёстный плей-офф КХЛ.
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Ответ Игорь Станкевич
Надеюсь это продолжится до 3017-го.
С такими дилетантами каши не сваришь.
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Ответ Игорь Станкевич
Надеюсь это продолжится до 3017-го.
🤣🤣🤣🤣
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Ответ Игорь Станкевич
Надеюсь это продолжится до 3017-го.
Ну капец, а в 3017-ом что, людей не будет что ли?(
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Ответ Дедушкин самогон
Все на Никольскую!!!!
Никольская забита , туда не надо уже )))
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Ответ T T
17 год знаковый для Петербурга. Революция, СКА не выигрывает
Через 93 года с новым тренером выиграют
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Новость ради новости.
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тренерский гений. не иначе. качать
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Обязан чтоли?
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И что?? Спартак не выигрывает, акбарс, Салават, автик, причем тут акцент на СКА?
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Роман Ротенберг: Ротенберг должен остаться, дадим ему ещё один шанс
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В 15-м и 17-м у них был суперсостав, да и тренировали их не Ромка, а Быков и Знарок.
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Где будем отмечать ?
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17 год знаковый для Петербурга. Революция, СКА не выигрывает
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Все на Никольскую!!!!
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