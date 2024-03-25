СКА не выигрывает Кубок Гагарина с 2017 года

СКА не выигрывает Кубок Гагарина семь лет подряд.

СКА проиграл «Автомобилисту» со счетом 1-4 в серии во втором раунде Кубка Гагарина.

В пятом матче команда под руководством лидировала 4:2 во втором периоде, но проиграла игру со счетом 4:5.

Таким образом, петербуржцы завершили выступление в плей-офф в этом сезоне.

Клуб не выигрывает с 2017 года.

Тогда СКА под руководством тренера Олега Знарка выиграл титул, обыграв «Металлург» в финале со счетом 4-1 в серии.

С 2018 года СКА пять раз подряд проиграл ЦСКА в финале Западной конференции, а сезоне-2019/20 не был доигран из-за коронавируса.