Роман Ротенберг возложил цветы к мемориалу ленинградцам, погибшим в годы блокады.

Главный тренер СКА посетил на Пискаревском кладбище церемонию возложения цветов к мемориалу ленинградцам, погибшим в годы блокады.

«Много раз был здесь, и всегда — до слез. Только у мемориала по-настоящему понимаешь, какой страшной ценой далась победа, каким невероятным был подвиг ленинградцев.

Вечная память всем, кто отстоял Ленинград!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.