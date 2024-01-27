Ротенберг возложил цветы к мемориалу ленинградцам, погибшим в годы блокады

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг возложил цветы к мемориалу ленинградцам, погибшим в годы блокады.

Главный тренер СКА посетил на Пискаревском кладбище церемонию возложения цветов к мемориалу ленинградцам, погибшим в годы блокады. 

«Много раз был здесь, и всегда — до слез. Только у мемориала по-настоящему понимаешь, какой страшной ценой далась победа, каким невероятным был подвиг ленинградцев. 

Вечная память всем, кто отстоял Ленинград!» – написал Ротенберг в телеграм-канале.

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1 комментарий
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Не отодвинули все таки мы границу от финнов, все было зря
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