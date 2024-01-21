Биннингтон вышел на 5-е место по шатаутам в истории «Сент-Луиса»
Джордан Биннингтон вышел на чистое 5-е место по шатаутам в истории «Сент-Луиса».
Голкипер «Блюз» отразил все 18 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:0).
Этот шатаут стал для Джордана Биннингтона 14-м в регулярных чемпионатах.
Он превзошел достижение Романа Турека (13 шатаутов) и вышел на единоличное 5-е место в истории «Сент-Луиса».
4-е место занимает Глен Холл (16), 3-е – Ярослав Галак (20), 2-е – Джейк Аллен (21). Рекордсмен – Брайан Эллиотт (25).