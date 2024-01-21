Биннингтон вышел на 5-е место по шатаутам в истории «Сент-Луиса»

Джордан Биннингтон вышел на чистое 5-е место по шатаутам в истории «Сент-Луиса».

Голкипер «Блюз» отразил все 18 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (3:0).

Этот шатаут стал для 14-м в регулярных чемпионатах.

Он превзошел достижение Романа Турека (13 шатаутов) и вышел на единоличное 5-е место в истории « ».

4-е место занимает Глен Холл (16), 3-е – (20), 2-е – Джейк Аллен (21). Рекордсмен – (25).