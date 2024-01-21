Биннингтон вышел на 5-е место по шатаутам в истории «Сент-Луиса»

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Джордан Биннингтон вышел на чистое 5-е место по шатаутам в истории «Сент-Луиса».

Голкипер «Блюз» отразил все 18 бросков по своим воротам в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (3:0).

Этот шатаут стал для Джордана Биннингтона 14-м в регулярных чемпионатах.

Он превзошел достижение Романа Турека (13 шатаутов) и вышел на единоличное 5-е место в истории «Сент-Луиса».

4-е место занимает Глен Холл (16), 3-е – Ярослав Галак (20), 2-е – Джейк Аллен (21). Рекордсмен – Брайан Эллиотт (25).

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1 комментарий
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Лось на первом месте !? Удивительно !
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