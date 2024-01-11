Журналист Розен о целях «Вашингтона» в дедлайн: «У эпохи Овечкина осталось мало времени – они не могут тратить его зря. Если клуб остается в гонке за плей-офф – они должны стать покупателями»
Журналист Дэн Розен порассуждал о перспективах «Вашингтона» в сезоне НХЛ.
Автор поделился мыслями о том, что должен клуб в преддверии дедлайна – усиляться (покупать) или расставаться с игроками (продавать).
Команда находится на десятом месте в таблице Восточной конференции.
«Это зависит от того, где окажется «Вашингтон», когда они выйдут после перерыва на Матч всех звезд НХЛ и начнут напряженный отрезок, ведущий дедлайну, сыграв 14 игр за 31 день.
Они продолжают претендовать на плей-офф, как и все команды столичного дивизиона, за исключением «Коламбуса». Если «Кэпиталс» смогут остаться в гонке, они должны стать покупателями.
До [завершения] эпохи Александра Овечкина осталось очень мало времени, и они не могут тратить его зря, если у них есть возможность выйти в плей-офф, особенно потому, что у них будет немного денег в рамках потолка зарплат НХЛ, которые они смогут использовать из-за наличия нападающего Никласа Бэкстрема в долгосрочном списке травмированных.
Однако «Кэпиталс» не будут искать чистую аренду. Они предпочли бы добавить нападающего из топ-6 с контрактом или игрока такого же уровня, которого, по их мнению, они смогут переподписать.
Если «Кэпиталс» опустятся в турнирной таблице, им придется серьезно задуматься о расставании с игроками. Истекают контракты Энтони Манты, Макса Пачиоретти, Николя Обе-Кюбеля и Джоэла Эдмундсона.
У Евгения Кузнецова и Ти Джея Оши остается один год по контракту. Распродажа в этом сезоне станет для «Кэпиталс» возможностью пополнить свой пул выборов на драфте и перспективных игроков.
Например, у клуба нет выбора во втором раунде драфта НХЛ-2024 после того, как 13 июля 2022 года они обменяли его, получив Коннора Брауна у «Оттавы». Сейчас Браун играет за «Эдмонтон».
Игроки должны доказать руководству, что они заслуживают быть покупателями, и тем самым это повысит их шансы на выход в плей-офф.
На данный момент они хорошо справляются со своей задачей, оставаясь в гонке, в которой я не думал, что они примут участие. Посмотрим, где они будут через месяц», – написал журналист официального сайта НХЛ Дэн Розен.