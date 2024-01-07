Роман Ротенберг: «Пусть Рождество принесет всем нам радость, счастье, мир в душе и добро! Желаю всем оказаться у теплого семейного очага в этот день»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг поздравил с Рождеством.

«С Рождеством Христовым!

В этом году нам выпала редкая удача встретить этот праздник дома, со своими семьями, ведь в начале января мы часто проводим выездные серии и тогда отмечаем Рождество тоже семьей – нашей командой – но вдали от родного города.

В этот замечательный день я желаю всем оказаться у теплого семейного очага, разделить праздник с самыми близкими людьми. Пусть Рождество принесет всем нам радость, счастье, мир в душе и добро!» – написал главный тренер СКА в телеграм-канале.

Материалы по теме

5 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Финские сефарды разве празднуют?
+1
-1
0
щас бартез пояснит тебе за поздравление, держите его семеро!
0
0
0
Все будут за столом. Просто кто то в виде картонного макета.
0
0
0
Ответ seppblatter@mail.ru
Финские сефарды разве празднуют?
он поздравляет не себя, а тех кто празднует. так сложно догнать?
0
0
0
Ответ осетов - пилот болида смерти
он поздравляет не себя, а тех кто празднует. так сложно догнать?
Сложно, конечно. А ты опять сразу в коменты и текст не читал)) Потому что он говорит: «всем нам», то есть и ему, значит и он празднует. Так сложно догнать? И не видел его поздравлений тех, кто празднует рамадан.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий