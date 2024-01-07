Роман Ротенберг: «Пусть Рождество принесет всем нам радость, счастье, мир в душе и добро! Желаю всем оказаться у теплого семейного очага в этот день»

Роман Ротенберг поздравил с Рождеством.

«С Рождеством Христовым!

В этом году нам выпала редкая удача встретить этот праздник дома, со своими семьями, ведь в начале января мы часто проводим выездные серии и тогда отмечаем Рождество тоже семьей – нашей командой – но вдали от родного города.

В этот замечательный день я желаю всем оказаться у теплого семейного очага, разделить праздник с самыми близкими людьми. Пусть Рождество принесет всем нам радость, счастье, мир в душе и добро!» – написал главный тренер в телеграм-канале.