Максим Федотов: «У СКА задачи самые высокие. Здесь лучшие игроки. Будем стремиться только к кубку»

Теги СКА КХЛ Кубок Гагарина Максим Федотов Хоккей

Максим Федотов заявил, что СКА будет стремиться к Кубку Гагарина.

– Мы готовимся только побеждать. В чемпионате у нас осталось 23 матча и, дай бог, все заберем.

– Стоит задача занять первое место на Западе, как было в прошлом сезоне?

– У нас задачи самые высокие. Самое главное – прогрессировать и показать свою лучшую игру в плей-офф.

– За счет чего СКА набрал такой ход в ноябре, команда сыгралась?

– Да, сыгралась. В сентябре были не в своей тарелке, но много разговаривали, была коммуникация – и выиграли в одиннадцати матчах подряд. Дай бог и дальше будем так идти.

– Команда способна на многое в этом сезоне?

– Конечно, это СКА – здесь лучшие игроки. Мы будем стремиться только к кубку, – сказал защитник СКА Максим Федотов.

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1 комментарий
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Ты что ли самый лучший ? Бггг . Сними корону . Вообще охренел парень. Заразился от тренера .
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