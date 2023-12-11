Роман Ротенберг: «Кетов – олицетворение побед СКА. Евгений круглосуточно думает об игре. У него горят глаза как у тренера»

Теги СКА Евгений Кетов КХЛ Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Роман Ротенберг назвал Евгения Кетова олицетворением побед СКА.

В Санкт-Петербурге проходит прощальный матч бывшего нападающего команды. Под своды Ледового дворца был поднят штандарт с игровым 40-м номером Евгения Кетова.

– Женя Кетов – олицетворение наших побед. Он отдал все ради них, всегда бился до конца, настоящий мужик.

То, что пришло так много людей, значит, что город любит Кетова, СКА. Будет замечательный праздник.

– Не рановато ли уходит, может, передумает?

– Не передумает, он помогает нам в тренерском штабе, вносит огромный вклад, получает удовольствие от работы. Ему нравится, он живет хоккеем.

Круглосуточно думает об игре, хочет развивать других игроков, передать все, что сам умеет. У него горят глаза как у тренера, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

5 комментариев
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круглосуточно думать о хоккее это конечно хорошо, но не мешало бы ещё и 800 матчей НХЛ посмотреть.
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Тривиальные вещи …точно нейросеть
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Так сходи к окулисту
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А сколько стоит пропустить лакросс от Йозе?
Вот подумываю, а не стать ли скаутом вратарей)))))
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Как испортить свою прощалку: позвать людей которые никакого отношения не имеют к спорту. Жаль. Кет такой праздник запортачил.
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