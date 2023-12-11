Роман Ротенберг: «Кетов – олицетворение побед СКА. Евгений круглосуточно думает об игре. У него горят глаза как у тренера»

Роман Ротенберг назвал Евгения Кетова олицетворением побед СКА.

В Санкт-Петербурге проходит прощальный матч бывшего нападающего команды. Под своды Ледового дворца был поднят штандарт с игровым 40-м номером Евгения Кетова.

– Женя Кетов – олицетворение наших побед. Он отдал все ради них, всегда бился до конца, настоящий мужик.

То, что пришло так много людей, значит, что город любит Кетова, СКА. Будет замечательный праздник.

– Не рановато ли уходит, может, передумает?

– Не передумает, он помогает нам в тренерском штабе, вносит огромный вклад, получает удовольствие от работы. Ему нравится, он живет хоккеем.

Круглосуточно думает об игре, хочет развивать других игроков, передать все, что сам умеет. У него горят глаза как у тренера, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.