Владимир Крикунов: «Спартак» сильно зависит от одного звена. Если они сломаются, будет несчастье»
Владимир Крикунов отметил, что «Спартак» сильно зависит от одного звена.
«Как мне игра «Спартака» в нынешнем сезоне? Если команда идет на первом месте, то, конечно, она хорошо играет.
У них есть ударное звено, которое решает все задачи. Пока они на ходу, то у них все в порядке. Если они сломаются, то будет несчастье. Они сильно зависят от одного звена», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.