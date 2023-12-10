Владимир Крикунов: «Спартак» сильно зависит от одного звена. Если они сломаются, будет несчастье»

Теги Спартак Владимир Крикунов КХЛ Хоккей

Владимир Крикунов отметил, что «Спартак» сильно зависит от одного звена.

«Как мне игра «Спартака» в нынешнем сезоне? Если команда идет на первом месте, то, конечно, она хорошо играет.

У них есть ударное звено, которое решает все задачи. Пока они на ходу, то у них все в порядке. Если они сломаются, то будет несчастье. Они сильно зависят от одного звена», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Крикунов.

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