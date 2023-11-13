Тренер «Салавата» Вальво о музыке: «Обожаю «Ленинград», Шнуров крутой. Нравится эстрадная классика – Лепс, Меладзе. Парни из клуба дают послушать рэперов – Мияги»

Теги Салават Юлаев КХЛ музыка Хоккей

Адриан Вальво рассказал о предпочтениях в российской музыке.

– У нас, кстати, еще был популярен французский рэп. А что вам нравится из российской музыки?

– Я обожаю «Ленинград». Сейчас я еще и стал лучше понимать тексты песен. Но ранее и в целом мне нравится именно сама музыка.

Мне вообще нравится российская эстрадная классика – Лепс, Меладзе. Сейчас парни из клуба дают мне послушать всяких рэперов – Мияги. Мне нравится.

– Вам больше нравится старый или новый «Ленинград»? Считается, что старый – это классика, а новый – чисто денежный проект.

– Мне нравятся оба. Шнуров – крутой мужик.

– Как у вас с русской литературой? Читали что-нибудь из классических произведений?

– Конечно, читал Толстого, Достоевского. Пушкина не так много. Это интересно, но, как это сказать по-русски, – тяжело.

– Кого бы вы из французских писателей могли бы посоветовать?

– Мне нравится классика – Мольер, Вольтер. Что еще… Даже не знаю, их очень много.

Вообще из деятелей искусства мне ближе художники. Мне очень нравится живопись, – сказал тренер «Салавата Юлаева» по физической подготовке Адриан Вальво.

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